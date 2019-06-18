Son Dakika Haberleri: Düzce Belediyesi alt yapı çalışmaları Koçyazı'da başladı
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Düzce Belediyesi alt yapı çalışmaları Koçyazı'da başladı

1 saat önce

Düzce Belediyesi şehir merkezinin muhtelif noktalarında alt ve üst yapı yatırımlarına tüm hızıyla devam ediyor.

Düzce Belediyesi alt yapı çalışmaları Koçyazı'da başladı, System.String[]
Düzce Belediyesi şehir merkezinin muhtelif noktalarında alt ve üst yapı yatırımlarına tüm hızıyla devam ediyor.

Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğüne bağlı ekipler şehir merkezi ve çevresinde yapılan tespit çalışması ile ihtiyaç olan noktalara öncelik vererek alt ve üst yapı çalışmalarını sürdürüyor. Koçyazı mahallesinde gündeme gelen alt yapı eksiklerine karşı girişim başlatan ekipler 2242 sokak ile 2239 sokakta toplam uzunluğu 439 metre olan 300 mm çapında yağmur suyu hattı döşeme çalışmalarına başladı. Boru hattı için uygun zemin hazırlayan ekipler çalışmaları kısa sürede tamamlamayı hedeflerken ayrıca çalışmalara ek olarak çevresine 16 adet yağmur suyu ızgarası konulacak. Alt yapı eksiklerini en aza indirmek amacıyla oluşturulan çalışma planında öncelik acil ihtiyaç duyulan yerlere verilerek yatırımlar sürdürülecek. - DÜZCE
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 04:29 Kaynak: İHA
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