Düzce Belediyesi, Bahçeşehir'de merdivenleri onardı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Düzce Belediyesi, Bahçeşehir'de merdivenleri onardı - Son Dakika

Düzce Belediyesi, Bahçeşehir'de merdivenleri onardı

6 saat önce

Düzce Belediyesi şehrin dört bir yanında çalışmaları mesai gözetmeksizin sürdürüyor.

Düzce Belediyesi, Bahçeşehir'de merdivenleri onardı, System.String[]

Düzce Belediyesi şehrin dört bir yanında çalışmaları mesai gözetmeksizin sürdürüyor. Ekipler Bahçeşehir bölgesinde tahrip olan yaya merdivenlerini onararak vatandaşların kullanımına açtı.


1999 yılında meydana gelen 2 ayrı deprem sonrasında oluşturulan Kalıcı Konutlar, Düzce Belediye meclisinin geçtiğimiz aylarda aldığı karar sonrasında Bahçeşehir ismini aldı. İsim değişikliğinin yapıldığı bölgede düzenleme ve tahrip olan alanların düzenlenme çalışmaları da ekipler tarafından mesai gözetmeksizin yapılmaya devam ediyor. Güzelbahçe Mahallesi'nde bulunan merdivenin tahrip olduğunu gören Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bölgede çalışmalarına hemen başladı. Yapılan çalışmanın ardından tahrip olan merdivenler yenilenerek vatandaşların kullanımına açıldı. - DÜZCE

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Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 06:36 Kaynak: İHA
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