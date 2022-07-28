Beyaz masaya yapılan ihbar, korkuluk hırsızlarını suçüstü yakalattı - Son Dakika
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Beyaz masaya yapılan ihbar, korkuluk hırsızlarını suçüstü yakalattı

28.07.2022 15:02
Beyaz masaya yapılan ihbar, korkuluk hırsızlarını suçüstü yakalattı

Düzce Belediyesi beyaz masaya yapılan ihbar ile harekete geçen zabıta ve polis ekipleri, metal korkulukları çalan şahısları suçüstü yakaladı.

Düzce Belediyesi beyaz masaya yapılan ihbar ile harekete geçen zabıta ve polis ekipleri, metal korkulukları çalan şahısları suçüstü yakaladı. 4 kişi gözaltına alındı.

Düzce merkeze bağlı Darıcı Mahallesi'nde gerçekleşen olayda 153 Beyaz Masa'ya dere kenarında bulunan metal korkulukların 4 kişi tarafından kesilerek çalındığı ihbarı yapıldı. İhbar üzerine harekete geçen Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, hızlı şekilde olay yerine intikal etti. Dört şahsın dere kenarında bulunan metal korkulukları kestiğini gören ekipler, durumu Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bildirdi.

Polis ve zabıta ekipleri, dere kenarında bulunan korkulukları çalan şahıslara hemen müdahale etti. Suçüstü yakalanan şahıslar ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Kesilen metal korkuluklar daha sonra belediye şantiyesine götürülerek teslim edildi. - DÜZCE

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Düzce Belediyesi, Zabıta, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Beyaz masaya yapılan ihbar, korkuluk hırsızlarını suçüstü yakalattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beyaz masaya yapılan ihbar, korkuluk hırsızlarını suçüstü yakalattı - Son Dakika
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