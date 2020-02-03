Düzce Belediyesi Çocuk Kulübüne 4 yeni branş eklendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Düzce Belediyesi Çocuk Kulübüne 4 yeni branş eklendi - Son Dakika

Düzce Belediyesi Çocuk Kulübüne 4 yeni branş eklendi

6 saat önce

Düzce Belediyesi Çocuk Kulübü 2019-2020 ikinci dönem kayıt alımları devam ediyor.

Düzce Belediyesi Çocuk Kulübüne 4 yeni branş eklendi, System.String[]

Düzce Belediyesi Çocuk Kulübü 2019-2020 ikinci dönem kayıt alımları devam ediyor. İlk dönem 23 branşta eğitim veren kulüpte çocuklar için 4 yeni branş daha eklendi.


Düzce Belediyesi Çocuk Kulübü birbirinden farklı branşlarda çocukların yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olmaya devam ediyor. 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı birinci dönemini tamamlayan kulüpte ikinci dönem için kayıtlar devam ediyor. Cumhuriyet Mahallesinde bulunan Kapalı Pazaryeri ve Sosyal Yaşam Merkezinde hizmet veren Çocuk Kulübü yeni dönem eğitim programını hazırladı. 7-14 yaş aralığında ve bazı kategorilerde 4-6 yaş çocukların kabul edileceği eğitimler yeni eklenen brançlarla 27 farklı kategoride oluşturuldu.


Çocukların ilgi alanlarına yönelik olarak hazırlanan ders programları arasında Robotik Kodlama, Kendin Yap, Görsel Sanatlar, Mutfak Sanatları, Fiziksel Gelişim, Fen Bilimleri, Değerler Eğitimi, Sahne Sanatları, Zeka Oyunları, Satranç, Gitar, Bağlama, Yan Flüt, Bateri, Piyano, Çocuk Korosu, Halk Dansları, İngilizce, Fransızca, Bale (4-6 Yaş), Jimnastik (4-6 Yaş) ve Anasınıfı (6 Yaş) şeklinde 23 farklı seçenek bulunuyor. Ayrıca bu branşlar yeni eklenen Matematik, Ritim, Karikatür ve Tasarım ile 27'ye yükseldi.


İkinci dönem kayıtlarının devam ettiği kurslar hafta içi 16: 00-18: 00 ile 18: 00-20: 00 saatleri arasında düzenlenecek. Öğrenciler müsait oldukları saate göre ders programından seçim yapabilecek. Vatandaşlar kayıt için gereken belgeler ve kurslar hakkında ayrıntılı bilgi almak için 0(380) 523 02 44 numaralı hattı arayabilir. - DÜZCE

Düzce Belediyesi, Pazaryeri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 05:20 Kaynak: İHA
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