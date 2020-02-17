Düzce Belediyesi, engelliler için çalışıyor - Son Dakika
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Düzce Belediyesi, engelliler için çalışıyor

6 saat önce

Düzce Belediyesi ekipleri, engelli vatandaşların daha rahat hareket edebilmelerini adına kaldırımlara rampalar inşa ediyor.

Düzce Belediyesi, engelliler için çalışıyor, System.String[]

Düzce Belediyesi ekipleri, engelli vatandaşların daha rahat hareket edebilmelerini adına kaldırımlara rampalar inşa ediyor.


Engelli vatandaşların taleplerini yerine getirmeye özen gösteren Düzce Belediyesi, çalışmalarını bu doğrultuda sürdürmeye devam ediyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehrin bir çok noktasında kaldırımlara engelli rampası yaparak engellilerin hizmetine sundu. Yapılan rampalar sayesinde kaldırımlarda daha rahat hareket eden engelli vatandaşlar ise belediye ekiplerine teşekkür ettiler. - DÜZCE

Düzce Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 12:59 Kaynak: İHA
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