Düzce Belediyesi Gölyaka'da ki çalışmalara destek verdi - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – Gölyaka'da meydana gelen heyelan sonrası zarar gören alt yapı sisteminin onarım çalışmalarına Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri de destek verdi.



Düzce Belediyesi Gölyaka'da meydana gelen heyelan sonrası yapılan çalışmalar için özel bir ekip seferber etti. İlçede meydana gelen sel ve buna bağlı olarak ortaya çıkan heyelan sonrası bölgeye giden ekipler zarar gören alt yapı sisteminin onarımına destek verdi. Gece saatleri boyunca devam eden çalışmalarda Su ve Kanalizasyon Müdürlüğüne bağlı ekipler ana hat borularını inceleyerek ortaya çıkan sorunları gidermek üzere onarım çalışması yaptı. Heyelan bölgesinde yaraları sarmak üzere çalışmaların hız kesmeden devam edeceği bildirildi. - DÜZCE