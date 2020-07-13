Düzce Belediyesi gönüllere hizmet etmeye devam ediyor - Son Dakika

Düzce Belediyesi gönüllere hizmet etmeye devam ediyor

DÜZCE(İHA) – Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında Türkiye'nin öncü ve örnek belediyesi olan Düzce Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine yönelik evde bakım hizmetini de aralıksız sürdürüyor.

DÜZCE(İHA) – Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında Türkiye'nin öncü ve örnek belediyesi olan Düzce Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine yönelik evde bakım hizmetini de aralıksız sürdürüyor.


Düzce Belediyesi Sosyal ve Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, kentin tamamında günlük yaşam faaliyetlerini tek başına sürdüremeyen, evde bakım ve sağlık hizmetine ihtiyaç duyan yaşlı, engelli ve yatalak vatandaşların kişisel bakımları ile yaşadıkları evin temizlik ihtiyaçlarını gidermeye devam ederken yaşlı vatandaşlar kendilerine gösterilen yakın ilgi ve verilen hizmetten oldukça memnun. Evde Bakım Hizmetinden faydalanan bir kişinin evi ziyaret edilerek, kişisel bakımları yapıldıktan sonra evin bütün alanları temizlendi. Bir yandan evde temizlik işleri gerçekleştirilirken, bir yandan da sosyal çalışmacı psikososyal görüşmeler sağlayıp çeşitli etkinlikler yaptırarak moral desteğinin yanı sıra zihin açıcı oyunlar da oynatılıyor. Sudoku oyunu öğretilen kadına, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü' ye evine gönderdiği hizmet için dua ve teşekkür ederek memnuniyetini dile getirdi. - DÜZCE

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Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 18:27 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Düzce Belediyesi gönüllere hizmet etmeye devam ediyor - Son Dakika
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