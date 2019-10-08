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Son Dakika Güncel Düzce Belediyesi hizmet ağını genişletiyor

Düzce Belediyesi hizmet ağını genişletiyor

1 saat önce

Düzce Belediyesi Birim Müdürlükleri için hazırlanan plan çerçevesinde taşınma işlemleri tamamlandı.

Düzce Belediyesi hizmet ağını genişletiyor, System.String[]

Düzce Belediyesi Birim Müdürlükleri için hazırlanan plan çerçevesinde taşınma işlemleri tamamlandı.


Düzce Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Cedidiye Mahallesinde bulunan Belediye İş Merkezine, Sosyal Yardım İşleri ve Veteriner İşleri Müdürlüğü Kalıcı Konutlar 4. Bölgede bulunan Kalıcı iş yerlerine taşındı.


Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, taşınan müdürlüklerin Belediye hizmetlerini yeni binada daha nitelikli ve verimli bir şekilde yürütüleceğini belirtti. Başkan Dr. Faruk Özlü, "Taşınan Birim Müdürlüklerimiz kendi görev alanlarıyla ilgili işlemlerine aksatmadan devam edecekler. Vatandaşlarımız bazı müdürlüklerimizin taşınmasından dolayı herhangi bir mağduriyetle karşılaşmayacaklar. Hizmetlerimizi yeni taşındığımız binamızda daha nitelikli ve verimli bir şekilde sürdüreceğiz. Vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmek ve Kalıcı Konutları hareketlendirmek adına yürüttüğümüz taşınma sürecinde emeği geçen Başkan Yardımcılarımıza, birim müdürlerimize ve personelimize çok teşekkür ediyorum" dedi. - DÜZCE

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Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 03:58 Kaynak: İHA
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