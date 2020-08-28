Düzce Belediyesi itfaiye binası ve araçlarını modernize edecek - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, itfaiye binası ve araçlarının yenilenmesi için çalışmalara başlayacaklarını ve 7 dakikada olaylara müdahale edebilmek amacıyla çoban bölgesinde yeni itfaiye binası yapılacağını açıkladı.

Düzce Belediyesi, yangın ve afetlere en hızlı ve doğru şekilde müdahale edebilmek amacıyla araç gereç ve teçhizatını yeniliyor. Teşkilattaki mevcut araçların bir kısmı İzmir'e gönderilerek modernize edilirken, araç modernize çalışmaları ile yangın ve kazalara daha kısa sürede müdahale edilme amaçlanıyor. Yenilenme sürecinin 6 ay içerisinde tamamlanacağını belirten Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, "İtfaiye teşkilatımızı yeniliyoruz. Yaklaşık 10 aydır yaptığımız çalışmaların sonucunda İtfaiye teşkilatımızdaki mevcut araçlarımızın bir kısmını modernize edeceğiz. Yeni teçhizatlar ile donatacağız. Elimizde bulunan 2 adet kamyonu yep yeni su tankı, yep yeni pompolar ve merdivenler ile yenileyeceğiz. Bunlar için bir ihale yaptık bir anlaşma yaptık. Bunları bugün İzmir'e gönderiyoruz. Önümüzdeki günlerde mecliste alacağımız yetki ile endüstriyel yangınlara müdahale edebilme gücünde araçlar için ihaleye çıkacağız. Dolayısı ile itfaiye teşkilatımızın bütün kamyonlarını bütün su tanklarını bütün yangına müdahale sistemlerini yenilemiş olacağız önümüzdeki 6 ay içerisinde bu süreç tamamlanacak" dedi.

Bu kapsamda Düzce'nin her bölgesine 7 dakikada müdahale edebilmek için Çoban mevkiine itfaiye binası yapılacağını açıklayan Başkan Özlü, "Benzer şekilde Düzce'nin her tarafına 7 dakikada müdahale edebilecek olan çoban bölgesinde bir itfaiye binası yapacağız. Bunun için bu ayki meclisten yetki alacağız. Gelecek ay bunun ihalesine çıkacağız. Önümüzdeki 1 yıl içerisinde yeni bir itfaiye binası çoban mevkinde ve bütün itfaiye araçlarımızı yenileyeceğiz. Düzcemize hayırlı olsun" diye konutşu. - DÜZCE