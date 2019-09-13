Son Dakika Haberleri: Düzce Belediyesi izinsiz bırakılan levha ve dubalar kaldırıldı
Son Dakika Güncel Haber

Düzce Belediyesi izinsiz bırakılan levha ve dubalar kaldırıldı

34 dakika önce

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, iş yerlerinin önüne izinsiz bırakılan, yaya yollarını işgal edip, görsel kirlilik oluşturan tabela ve dubalar için çalışma yaptı.

Düzce Belediyesi izinsiz bırakılan levha ve dubalar kaldırıldı, System.String[]

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, iş yerlerinin önüne izinsiz bırakılan, yaya yollarını işgal edip, görsel kirlilik oluşturan tabela ve dubalar için çalışma yaptı.


Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekipleri, tespit edilen cadde ve sokaklardaki yaya yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerde kaldırım ve yol işgaline sebep olan esnafa uyarıda bulunularak yol ve kaldırım işgali yapan dubaları kaldırıyor.


"Esnaf bize destek olsun"


Kaldırım işgalleri konusunda esnaflarımızın da daha duyarlı olması gerektiğini vurgulayan Zabıta Müdürlüğü ekipleri; "Esnaflarımızın ürün satmak amacıyla yada reklam için koydukları duba ve tabelalar vatandaşlarımızın yürüme alanlarını daraltmakta, hem de engelli vatandaşlarımıza büyük sıkıntılar yaşatmaktadır. Esnafımızdan bu konuda bize destek olmasını bekliyoruz" dedi. - DÜZCE

Zabıta Müdürlüğü, Düzce Belediyesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 01:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Marketten aldığı ekmeğin içinden sinek çıktı
Hamile kadına dehşeti yaşatan magandaların baklavacı dükkanları kapanmaya başladı TOKİ'den ikinci indirim kampanyası! Yüzde 22 indirim uygulanacak Esenyurt'ta inşaat halinde olan bir binanın tuğlaları yoldan geçen vatandaşların üzerine düştü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.9.2019 14:11:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Düzce Belediyesi izinsiz bırakılan levha ve dubalar kaldırıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]