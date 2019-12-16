Düzce Belediyesi mahalle konakları için çalışma başlattı - Son Dakika

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü seçim manifestosunda yer alan projelerinden birini daha hayata geçirmek üzere düğmeye bastı.



Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Üst Yönetim Kurulu üyeleri ile haftalık toplantıda bir araya geldi. Kültür Merkezi toplantı salonunda düzenlenen toplantıdan önemli kararla çıkarken Başkan Özlü vaat ettiği projelerden ikisini daha gerçekleştirmek üzere harekete geçti.



Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, belediye hizmetlerinin vatandaşa yaklaştırılması ve kültürel faaliyetlerin geniş alanlara yayılarak ulaşılabilir hale getirilmesini sağlayacak 'Mahalle Konakları' projesi için yer tespiti çalışmalarının başladığını açıkladı. Toplantı sonrasında iki müjde veren Başkan Özlü "Düzcelilere vaatlerimizi her geçen gün gerçekleştiriyoruz. Sosyal belediyecilik gereği üzerimize düşen neyse önce onu yapacağız dedik. Bu kapsamda ilimizin yöresel mimarisine uygun mahalle konakları inşa edeceğiz. Bu yapılar için önce yer tespitlerimizi yapmamız lazım. Bu konuda da talepleri, yine vatandaşımızı dinleyeceğiz. Peki bu mahalle konaklarında ne olacak? Kadınlarımız, gençlerimiz ve tüm mahalle sakinleri için sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlenecek. Bunlar ne olabilir, aile iletişi için eğitimler, anne çocuk bakım eğitimleri, seminerler, gösteriler vatandaşımızın talebine göre her şey olabilir. Aynı zamanda biz hizmet ağımızı genişlettik, belediye hizmetlerini merkez binadaki sıkışık halinden kurtararak vatandaşımıza ulaştırdık. Bununla ilgili çok güzel geri dönüşler aldık, vatandaşımız memnun, biz memnun. Bu çalışma Mahalle Konaklarımızda uygun yerlere bazı belediye hizmet birimlerinin yerleştirilmesi ile perçinlenmiş olacak" şeklinde konuştu.



"Konuralp kültür sokağı yapılacak"



Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü yine proje kitabında yer alan ve şehir merkezinin geneline yayılması hedeflenen 'Kültür Sokağı' projesinin ilkinin Konuralp'e yapılacağını belirterek "İlk uygulamasını Batı Karadeniz'in en eski yaşam alanı, Antik Kentimiz Konuralp'e yapacağımızı proje kitabında belirtmiştik. Şimdi bu konuyla ilgili de girişimlerimiz başlıyor. Proje Ofisimizde görev yapan arkadaşlarımızla konuştuk, bölgede yapılacak fizibilite çalışmaları için gerekli girişimler yapılacak. Burada amacımız ziyaretçilere ilimizin yöresel ve kültürel değerlerini sergilemek olacak. Gastronomi, Açık Hava Müzesi, El Sanatları, Hediyelik Eşya, Yöresel ve Doğal Ürünler, Yerel Kıyafetler, Kadın El Emeği Ürünlerinin üretimi ve satışı yapılabilecek. Aynı zamanda ilimizin kültürel zenginliği bu sokakta ziyaretçilere gösterilecek ve yaşatılacak. Eski Düzce şehir hayatını gelecek nesillere aktarabileceğimiz bir zaman tüneli görevi görecek" dedi. - DÜZCE