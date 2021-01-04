Düzce Belediyesi'nde görev değişikliği - Son Dakika

Düzce Belediyesi, üretkenliğin sürdürebilirliğini sağlamak ve güçlendirmek amacıyla başkan yardımcılığı ile müdürlüklerde görev değişikliğine gitti.

Düzce Belediyesi hizmet kalitesini artırmak, daha etkin çalışmaların sağlanması amacıyla idari kadroları yeniden yapılandı. Yapılan görev değişiklikleri ile Proje Ofisi Sorumlusu Serkan Yılmaz başkan yardımcılığına, Veteriner İşleri Müdürü Nurettin Özcan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne, Sosyal Yardım İşleri Müdürü Ayşe Kılıç Veteriner İşleri Müdürlüğüne, Kültür İşleri Müdürü Numan Şirin Muhtarlık İşleri Müdürlüğüne, İmar ve Şehircilik Müdürü Murat Karabacak Mezarlıklar Müdürlüğüne getirildi. Aynı zamanda İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne Sedat Demircan, Hukuk İşleri Müdürüğüne Yaprak Demir Keskin, Kültür İşleri Müdürlüğüne Beytullah Yılmaz, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne Elife Özerçetin atandı. Yapılan yeni düzenleme ile Başkan danışmanlığı görevine ise Ergin Çelikağ, Ali Ergün ve Okan Özkasap getirildi.

Görev değişikliklerini değerlendiren Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, "Tüm çabamız, gayretimiz Düzce'yi daha ileriye taşımak. Şehrimizi temel sorunlarından arınmış, daha modern, daha temiz, çevre dostu, akıllı yerleşim planları olan örnek bir il haline dönüştürmek için çabaladığımız bilinmelidir. Bu yapılanma kişisel algılanmamalıdır. Her kurumda zaman zaman yenilenmeler olabilir. Herkes hakkıyla görevini yapmıştır. Hizmet heyecanını diri tutmak amacıyla böyle bir tasarrufta bulunduk. Belediyemizde tüm müdürlerimiz her görevde hizmet etmeye yetkinliktedir. Aynı şekilde personellerimizde gerekli donanımlara sahip ve özveriyle çalışıyorlar. Düzce Belediyesi olarak biz bir aileyiz. Hepimizin ortak amacı vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sağlamak. 2021 yılında daha çok çalışarak, üreterek Düzce'nin kaderini değiştireceğiz. Yapılan düzenlemenin belediyemize ve ilimize hayırlı olmasını temenni ediyor, müdürlerimize yeni görevlerinde başarılar diliyorum" dedi. - DÜZCE