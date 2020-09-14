Düzce Belediyesi'nden 10 metre genişliğinde yol - Son Dakika

Düzce Belediyesi'nden 10 metre genişliğinde yol

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi yeni yol açma çalışmalarında Beyciler Mahallesinde devam ediyor.

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi yeni yol açma çalışmalarında Beyciler Mahallesinde devam ediyor. Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Beyciler Mahallesinde çalışmalarını sürdürüyor. Yeni yol açma çalışmaları kapsamında Beyciler Mahallesi'nde 300 metre uzunluğunda 10 metre genişliğinde yolun açılması için ağır iş makineleri çalışma yaptı. Şehir yapılanmasının kontrollü biçimde yapılması amacıyla yürütülen çalışmalar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ile koordineli şekilde muhtelif mahallelerde devam edecek. - DÜZCE

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