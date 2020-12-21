Düzce Belediyesi'nden çevre kirliliğine müdahale - Son Dakika

Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, kaçak ve izinsiz moloz dökümlerinin önüne geçmek amacıyla kent genelinde çalışmalarını sürdürüyor.

Çevre ve görüntü kirliliğine neden olan alanlarda temizlik çalışmalarını sürdüren Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, son olarak Yahyalar merasına atılan moloz yığınlarını kaldırdı.

Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, çevre kirliliğinin önüne geçmek için gelen ihbarlar doğrultusunda bahçe atıkları ve eski eşyaları ücretsiz olarak topluyor.

Ekipler, çevre ve görüntü kirliliğine neden olan moloz, çöp ve bahçe atıklarının anında bertaraf edilmesi için vatandaşların 153 Beyaz Masa İhbar Hattı'na bilgi vermeleri hususuna dikkat çekerek, ücretsiz bir şekilde atıkların toplanacağını belirtti.