Düzce Belediyesi'nden Manavgat'a bir destek daha - Son Dakika

DÜZCE(İHA) – Antalya'nın Manavgat ilçesinde devam eden yangınlara destek için 2 itfaiye aracı, 1 pikap ve 6 personel bölgeye sevk eden Düzce Belediyesi bugünde 13 tonluk su tankerini bölgeye yolladı.

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri Manavgat'ta devam eden orman yangınlarına müdahaleye devam ediyor. 2 itfaiye aracı 1 pikap araç ve 6 personel ile bölgede çalışmalara destek veren ekipler takviye olarak bugünde 13 tonluk su ikmal aracı yola çıktı.

Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, " Türkiye'nin dört bir yanından bölgeye giderek zor şartlar altında çalışan ateş savaşçılarına kolaylıklar diliyoruz. Dualarımız, kalbimiz sizinle, Allah yar ve yardımcınız olsun" dedi. - DÜZCE