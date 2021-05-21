Düzce Belediyesi'nin yeni kurumsal kimlik çalışması tamamlandı - Son Dakika

Düzce Belediyesi, "Yeni bir vizyon ile Düzce Belediyesi" sloganı adı altında yeni kurumsal kimliğini ve logosu için tanıtım lansmanını yapacak.

Düzce için çalışmalarına aralıksız devam eden Düzce Belediyesi kent merkezinde projelerinin sürdürürken diğer taraftan da belediyenin kurum kimliğinin değişmesine ilişkin çalışmalarını yürütüyor. İletişim kurmak için seçilen metotların önemli bir kısmını kapsayan kurumsal kimlik ile birlikte Düzce Belediyesi'nin vizyonu da belirlenecek. Kurumsal kimlik değişimi ile birlikte modern hatlara sahip, sadeleştirmiş, şehrin kimliğini, kültürünü ve renklerini yansıtacak ve hayata geçirilecek olan yeni logo, Düzce halkının gücünü de simgeleyecek.

"Yeni bir vizyon ile Düzce Belediyesi" sloganı ile yeni kurumsal logonun tanıtımı için hazırlıkların tamamlandığını kaydeden Başkan Özlü, "Kurumların; toplumlar gibi amaçları, değerleri, ilkeleri, kendilerine has özellikleri vardır. Bir kuruluşun tüm çalışanları tarafından benimsenen bu özellikleri ve kurallar bütünü, kurum kültürünü oluşturur. Saygın ve köklü kuruluşların temel özelliği, sağlam bir kurum kültürüne sahip olması ve bu kurum kültürünün tüm çalışanlar tarafından benimsenmesidir. Bir kuruluşun başarılı olabilmesi, sahip olduğu kurumsal kültürün temel değerlerini hayata geçirebilmesi ile mümkündür" dedi.

Saygın ve güvenilir bir belediyenin önemine değinen başkan Özlü, "Saygın ve güvenilir bir Belediye inşa etmemiz, kurumsal başarımız açısından çok büyük bir öneme sahiptir. Düzce Belediyesinin, kurumsal kültürün temel yapı taşlarından olan kurumsal kimliğine ilişkin çalışmalarımızı uzun süredir titizlikle yürütmekteyiz. Bu çalışmayla amacımız, Düzce Belediyesi logosunun dengeli, tutarlı ve Belediye şirketlerimizin iletişimlerine olumlu katkı sağlayacak bir imari anlayışla kullanılmasını sağlamaktır" diye konuştu.

Düzce Belediyesinin yeni logosu 24 Mayıs Pazartesi günü saat 11: 00'de Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezinde düzenlenecek lansman toplantısı ile tanıtılacak. - DÜZCE