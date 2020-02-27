Düzce Belediyesi okul kantinlerini tek tek denetliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Düzce Belediyesi okul kantinlerini tek tek denetliyor - Son Dakika

Düzce Belediyesi okul kantinlerini tek tek denetliyor

6 saat önce

Düzce Belediyesi okul kantinlerinde denetim çalışmalarına devam ediyor.

Düzce Belediyesi okul kantinlerini tek tek denetliyor, System.String[]

Düzce Belediyesi okul kantinlerinde denetim çalışmalarına devam ediyor.


Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sorumluluğu altında bulunan ilk orta ve lise okullarında kantinlerin denetimine devam ediyor. Çocukların tüketmesi yasak ve sakıncalı olan ürünler ile işletme evraklarına denetim yapan ekipler, mevzuata aykırı durumların tespitinde kantin işletmecilerine uyarıda bulunarak aykırı durumların tekrarlanması halinde cezai yaptırım uygulanacağını bildirdi. Denetimler hakkında yapılan açıklamada "çocuklarımızın sağlıklı beslenmesi ve mevzuatta belirtilen sakıncalı durumların ortaya çıkmaması amacıyla yürüttüğümüz denetimlerimiz, düzenlenen denetim programı kapsamında düzenli periyotlar halinde devam edecektir" ifadeleri kullanıldı. - DÜZCE

Zabıta Müdürlüğü, Düzce Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 12:21 Kaynak: İHA
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