Düzce Belediyesi Pazaryerinde denetlemeler sürüyor - Son Dakika

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Düzce Belediyesi Pazaryerinde denetlemeler sürüyor
6 saat önce
DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Korona Virüs tedbirleri kapsamında pazar yerinde denetimlerini sürdürüyor.
DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Korona Virüs tedbirleri kapsamında pazar yerinde denetimlerini sürdürüyor.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlar gereği, tezgahlar arası sosyal mesafenin uyulup uyulmadığını kontrol eden ekipler, esnafları bu konuda da uyardı. Temel gıda dışında satış yapan tezgahlar kaldırıldı. Açıkta satış yapan simit, yufka gibi ürün satışları da kaldırıldı. Şarküteri ürünlerinin üzerileri şeffaf koruyucu ile kapattırılırken, pazar yerlerinde giriş-çıkışlar kontrol altına alındı. - DÜZCE
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 04:08 Kaynak: İHA
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