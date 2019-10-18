Düzce Belediyesi peyzaj çalışmasına devam ediyor
31 dakika önce
Düzce Belediyesi kent merkezinin muhtelif noktalarında bakım onarım ve temizlik çalışmalarına devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 04:06 Kaynak: İHA
Düzce Belediyesi kent merkezinin muhtelif noktalarında bakım onarım ve temizlik çalışmalarına devam ediyor.
Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler belirlenen program çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyor. Darıcı mahallesinin parkında peyzaj düzenleme ve duraklarda yürütülen temizlik çalışmaları ile gerekli çevre düzenlemelerini tamamladı. - DÜZCE
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