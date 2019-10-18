Son Dakika Haberleri: Düzce Belediyesi peyzaj çalışmasına devam ediyor
Son Dakika Güncel Düzce Belediyesi peyzaj çalışmasına devam ediyor

Düzce Belediyesi peyzaj çalışmasına devam ediyor

31 dakika önce

Düzce Belediyesi kent merkezinin muhtelif noktalarında bakım onarım ve temizlik çalışmalarına devam ediyor.

Düzce Belediyesi peyzaj çalışmasına devam ediyor, System.String[]

Düzce Belediyesi kent merkezinin muhtelif noktalarında bakım onarım ve temizlik çalışmalarına devam ediyor.


Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler belirlenen program çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyor. Darıcı mahallesinin parkında peyzaj düzenleme ve duraklarda yürütülen temizlik çalışmaları ile gerekli çevre düzenlemelerini tamamladı. - DÜZCE

Düzce Belediyesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 04:06 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: Üç Avrupa ülkesinin lideri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecek
Çiftçi, isyanını "Çok sevdim yalan oldu" şarkısıyla dile getirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hayatını kaybeden usta yazar Nuri Pakdil paylaşımı Tel Abyad'da terör tehdidinden uzak ilk cuma namazı kılındı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2019 16:37:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Düzce Belediyesi peyzaj çalışmasına devam ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]