Düzce Belediyesi ramazanda 3 bin aileye gıda kolisi dağıtacak - Son Dakika

Düzce Belediyesi, ramazanda 3 bin aileye gıda kolisi ile 500 kişiye günlük iftar yemeği dağıtacak.

Belediyenin yazılı açıklamasına göre, salgın nedeniyle 2 yıldır yapılamayan ramazan etkinliklerinin bu yıl kapsamlı gerçekleştirilmesi için hazırlıklar devam ediyor.

Düzce Belediyesi iştirak şirketi Bahçeşehir AŞ tarafından organize edilecek etkinlikler kapsamında, eski güreş sahasının bulunduğu alanda ramazan çadırı kurulacak. Ramazanın başlangıcından itibaren her gün açık olacak çadır, bayram süresince de vatandaşla buluşmaya devam edecek.

Çocuklara özel gösterilerin yanı sıra ramazanın maneviyatına has musiki ve ilahi dinletileri ile söyleşilerin yer alacağı çadırda, esnaf da stant açacak.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde de çeşitli çalışmaların yapılacağı ramazanda, ihtiyaç sahibi 3 bin aileye gıda kolisi, 500 kişiye ise iftar yemeği dağıtımı gerçekleştirilecek.