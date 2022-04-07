Düzce Belediyesi ramazanda her gün ihtiyaç sahiplerine yemek ulaştırıyor - Son Dakika
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Düzce Belediyesi ramazanda her gün ihtiyaç sahiplerine yemek ulaştırıyor

07.04.2022 13:07

Düzce'de ramazan dolayısıyla belediye tarafından hazırlanan 500 kişilik yemek, her gün ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor.

Düzce'de ramazan dolayısıyla belediye tarafından hazırlanan 500 kişilik yemek, her gün ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor.

"İftar Kardeşliği" projesi kapsamında bağışçılarla yola çıkan Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, her gün ihtiyaç sahipleri için 500 kişilik iftarlık hazırlıyor.

Hijyenik kaplara konulan sıcak yemekleri şehrin dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştıran ekipler, vatandaşların oruçlarını açmasını sağlıyor.

Bağışta bulunmak isteyenlerin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüyle iletişime geçerek kampanyada yer alabileceği belirtildi.

Düzce Belediyesi ramazanda her gün ihtiyaç sahiplerine yemek ulaştırıyor
Düzce Belediyesi ramazanda her gün ihtiyaç sahiplerine yemek ulaştırıyor
Düzce Belediyesi ramazanda her gün ihtiyaç sahiplerine yemek ulaştırıyor

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500
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Düzce Belediyesi ramazanda her gün ihtiyaç sahiplerine yemek ulaştırıyor - Son Dakika


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