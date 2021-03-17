Düzce Belediyesi salgın süresince vatandaşlara 45 milyon liralık destek verdi - Son Dakika

Düzce Belediyesi, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) etkilenen vatandaşlara bugüne kadar 45 milyon lira tutarında destek verdi.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, vatandaşların bireysel önlemlerini alırken, belediye olarak salgın süresince ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.

Salgın süresince farklı alanlarda çalışmalara imza attıklarını kaydeden Özlü, "Koronavirüsle mücadele kapsamında iş yerlerini kapatmak zorunda kalan esnafa 45 milyon lira ödeme desteği yaptık." diye konuştu.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında yaptıkları diğer çalışmalara da değinen Özlü, "Şehirler arası otobüs terminalinde denetimler yaparak koronavirüs tedbirleri hakkında bilgilendirme yaptık. İl genelinde tüm pazar yerlerinin girişine el dezenfektan aparatı yerleştirdik. Düzce Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (BELMEK) koordinatörlüğünde maske dikim atölyesi kurduk. Talep eden vatandaşlara, kurum ve kuruluşlara maskelerin dağıtımını sağladık. Sosyal hareketliliğin azalması sebebiyle yiyecek bulmakta zorlanan can dostlarımızı unutmadık ve şehrin dört bir yanına mama ve su kapları yerleştirdik." ifadesini kullandı.