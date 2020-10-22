Düzce Belediyesi sokak ha - Son Dakika

Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünce 15 beslenme noktasına belirli aralıklarla mama takviyesi gerçekleştirildiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Veteriner İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ve Geçici Bakımevi nezdinde sokaklarda yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için de düzenli mama ve su desteğine devam edildiği belirtildi.

Müdürlük ekiplerinin 15 beslenme noktasına belirli aralıklarla mama takviyesi gerçekleştirdiği kaydedilen açıklamada, ekiplerin sokak hayvanlarının aç kalmaması için il merkezi ve Bahçeşehir bölgelerinde hayvanseverlerin de talepleri doğrultusunda konuşlandırılan yerlere mama ve su bıraktığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin mama desteğinin yanı sıra beslenme noktalarının temizlik ve bakımlarını da gerçekleştirerek, sokak hayvanlarının daha sağlıklı bir ortamda gıdaya ulaşmasını sağladığı kaydedildi.