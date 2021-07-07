Düzce Belediyesi teyakkuz halinde - Son Dakika

Düzce Belediyesi, bazı ilçe ve köylerde sele dönüşen yağışların başlamasıyla birlikte teyakkuza geçti. Belediye ekipleri, dün akşam saatlerinde başlayan yoğun yağışlardan etkilenen Akçakoca, Cumayeri ve Çilimli ilçeleri ve köylerinde yapılan arama-kurtarma çalışmalarına destek vermeyi sürdürüyor.

Düzce Belediyesi, geçtiğimiz hafta sonu itibariyle etkili olmaya başlayan, daha çok Akçakoca, Cumayeri ve Çilimli ilçelerinde sel derecesine yükselen yağışlara yönelik tüm birimleriyle sahaya indi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün talimatlarıyla sahada hazır bulunan belediye ekipleri, Düzce Valiliği tarafından oluşturulan kriz merkezi nezdinde arama-kurtarma çalışmalarına destek veriyor. Fen İşleri, Su ve Kanalizasyon İşleri, Destek Hizmetleri ve İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, devam eden yağışlardan ötürü oluşabilecek olumsuz durumlara karşı tüm hazırlıkları tamamlanmış şekilde tedbir amaçlı bekleyişlerini sürdürüyor.

(Ali Yıldız/İHA)