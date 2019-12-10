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Düzce Belediyesi yaşlı kadının yanan evini onardı

6 saat önce

DÜZCE(İHA) – Düzce'de yaşayan ve evinde yangın çıkan 90 yaşındaki Cemile Kocaoğlu'nun yardımına Düzce Belediyesi koştu.

Düzce Belediyesi yaşlı kadının yanan evini onardı, System.String[]

DÜZCE(İHA) – Düzce'de yaşayan ve evinde yangın çıkan 90 yaşındaki Cemile Kocaoğlu'nun yardımına Düzce Belediyesi koştu. Düzce Belediyesi ekipleri yaşlı kadının evini onardı temizledi.


Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Evde Bakım Hizmetleri kapsamında ihtiyaç duyan vatandaşların yardımına koşmayı sürdürüyor. Düzce'nin Dedeler mahallesinde yalnız ikamet eden 90 yaşındaki Cemile Kocaoğlu'nun evinde çıkan yangın sonrası ziyarete giden Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü yetkilileri evde meydana gelen hasar ve bakım ihtiyacı konusunda tespitler yaptı. Müdür Yasemin Özel Uğurluçelik daha sonra evde bakım hizmetleri personeli ile birlikte yaşlı kadının evine gelerek bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını yaptırdı. Çalışmalara bizzat refakat eden Uğurluçelik, yaşlı kadın ile sohbet ederek Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün geçmiş olsun dileklerini ilerek başka bir ihtiyacı olup olmadığını sordu.


Konu ile ilgili Sosyal İşler Müdürlüğünden yapılan açıklamada "Dedeler Mahallemizde ikamet eden 90 yaşındaki vatandaşımızın evinde çıkan yangının küçük çaplı maddi hasara sebep olduğu tespit edildi. Müdürümüzce yapılan ilk ziyarette evin yaşanacak durumda olmadığı ve bakım, onarıma ihtiyaç duyduğu belirlendi. Evde bakım ekiplerimizce yangın sonrası evde bakım, boyama, tamir ve detaylı temizlik çalışması yapıldı. Çalışmaların sonrasında Müdürümüz tarafından ziyaret edilen vatandaşımıza başka bir ihtiyacı olup olmadığı sorularak Başkanımız Dr. Faruk Özlü'nün selam ve geçmiş olsun dilekleri iletildi" denildi. - DÜZCE

Düzce Belediyesi, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 03:23 Kaynak: İHA
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