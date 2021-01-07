Düzce Belediyesi yaşlıların ihtiyaçlarını karşılıyor - Son Dakika

Düzce Belediyesi'nin sosyal belediyecilik kapsamında çalışmalarını sürdürmeye devam ettiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Düzce Belediyesi Sosyal ve Yardım İşleri Müdürlüğünün, 56 mahallede bulunan yaşlı, engelli, hasta ve ihtiyaç sahibi vatandaşların tüm kişisel bakım hizmetlerini yıl boyunca karşıladığı belirtildi.

Açıklamada, ekiplerin, koronavirüs sebebiyle yaşlılara kısıtlı şekilde hizmet götürülebildiği kaydedilerek, "Ekipler yeni yıl öncesi moral ziyareti gerçekleştirerek gönüllere dokunmayı sürdürdü. Yaşlılarımızın hal ve hatırlarını sorarak, yanlarında getirdikleri hediyelerini takdim eden ekipler, ziyaret esnasında talep edilen öz bakım, kişisel ve ev temizlik hizmetlerini de yerine getirerek, Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün selamlarını ilettiler." ifadesi kullanıldı.