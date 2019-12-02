Düzce belediyesi yeni hafta yeni projelerle başlayacak

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü başkanlığında düzenlenen üst yönetim kurulu toplantısında yeni haftada yürütülecek çalışmalar ve gündemdeki projeler istişare edildi.



Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Üst Yönetim Kurulu üyelerinin katıldığı toplantıya başkanlık etti. Kültür Merkezinde düzenlenen toplantıda yeni haftada yapılacak alt ve üst yapı çalışmaları ile gündemde çalışmaları devam eden projelerin durumu değerlendirildi. İlgili başkan yardımcılarından çalışma planı hakkında bilgi alan Başkan Özlü yaptığı kısa açıklamada "Bu toplantıda yaptığımız çalışmaları birlikte değerlendirme şansı buluyoruz. Dahası belediye eliyle yürüttüğümüz tüm çalışmaları birbirimize aktarıyoruz. Bunda amacımız ortak akılla birbirimize danışarak maksimum fayda sağlayacak çalışmalara imza atmaktır. Parklarda yapılacak çalışma ve proje hazırlanması konusunda hangi aşamada olduğumuzu konuştuk. Kısa süre içinde Düzce Belediyesi olarak önemli çalışmalara imza atacağız, hep birlikte Düzce'nin daha yaşanabilir bir şehir haline gelişini izleyeceğiz" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE