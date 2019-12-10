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Düzce Belediyesi yenilikçi girişimlerle vatandaşın hizmetinde

6 saat önce

Düzce Belediyesi Emlak, İstimlak ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü çalışma sisteminde bir ilke imza atıyor.

Düzce Belediyesi yenilikçi girişimlerle vatandaşın hizmetinde, System.String[]

Düzce Belediyesi Emlak, İstimlak ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü çalışma sisteminde bir ilke imza atıyor.


Düzce'de belediye hizmetlerinde çağ atlatacak hizmet Düzce Belediyesi'nden geliyor. "İmar Çözüm Masası" sistemini hayata geçiren Emlak, İstimlak ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde vatandaşların işlemleri daha hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulacak. Beyaz Masada olduğu gibi vatandaşların yönlendirilmesinde büyük bir rol üstlenecek "İmar Çözüm Masası" uygulaması hakkında yazılı bir açıklama yapan İmar ve Şehircilik ile Emlak ve İstimlak Müdürlüğü açıklamasında şu ifadelere yer verdi:


"Düzce ilinde ikame eden vatandaşların belediye bünyesinde en çok işlem yaptığı müdürlüklerden olan İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Emlak ve İstimlak Müdürlüğü birimlerindeki işlerinde daha iyi ve hızlı hizmet vermek adına yeni binamıza geçmiş bulunmaktayız. 2 katlı binamızın giriş katında Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ikinci katında da İmar ve Şehircilik Müdürlüğü hizmet vermektedir. Ayrıca giriş katında İmar Çözüm Masası adını verdiğimiz vatandaşların bu iki birim müdürlüğünde yapılan işlemleri hakkında bilgi sahibi olacağı, genel bilgilendirme hizmeti alabilecekleri, talep ve şikayetlerini iletebilecekleri bir platform oluşturulmuştur. İmar çözüm masasında konusunda uzman, yeterli donanıma sahip çalışma arkadaşlarımız vatandaşlarımızı yönlendirecektir. Başlatacağımız bu uygulama ile vatandaşa eşit şekilde profesyonel hizmet vermeyi hedeflemekteyiz. Daha çok gelişmiş ülkelerde rastlanan benzer çalışmalar vatandaşlara karşı daha duyarlı olunması yolunda atılan adımlar olarak görülmektedir. Klasik belediyecilik anlayışının ötesinde vatandaşın memnuniyetinin ön planda tutulduğu kaliteli bir hizmet anlayışıyla ile karşılaşmalarını hedeflemiş bulunmaktayız. Banka düzeni şeklinde tasarlanmış konforlu ve yenilikçi ortam sunmaktayız. Vatandaş odaklı, vatandaşın süreçlere katıldığı, aldığı hizmet sonrası memnun ayrılacak hemşehrilerimize İmar Çözüm Masasında; imar durumu, numarataj, harita, ruhsat/iskan, yazı işleri birimlerinden arkadaşlarımız hafta içi sabah 08: 30-12: 30 ile akşam 13.30-17: 30 saatleri arasında yardımcı olacaktır." - DÜZCE

Düzce Belediyesi, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 10:06 Kaynak: İHA
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