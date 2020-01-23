Düzce Belediyesi yol eksikleri tamamlanıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Düzce Belediyesi yol eksikleri tamamlanıyor - Son Dakika

Düzce Belediyesi yol eksikleri tamamlanıyor

6 saat önce

Düzce Belediyesi, sorumluluğu altında bulunan mahallelerde yeni yol açma çalışmalarının yanı sıra yapımı tamamlanan konutların çevresindeki sokakları açma çalışmalarına da devam ediyor.

Düzce Belediyesi yol eksikleri tamamlanıyor, System.String[]

Düzce Belediyesi, sorumluluğu altında bulunan mahallelerde yeni yol açma çalışmalarının yanı sıra yapımı tamamlanan konutların çevresindeki sokakları açma çalışmalarına da devam ediyor.


Düzce Belediyesi merkez ve çevre mahallelerde yeni ulaşım güzergahları oluşturmak amacıyla yol açma çalışmalarına devam ederken yeni yapılan konutların çevresindeki sokakları açma ve zemin düzenleme işlemini de sürdürüyor. Beyciler mahallesinde inşaat çalışmaları tamamlanan konutların çevre sokaklarında zemin düzenleme ve açma işlemi yapan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile koordineli şekilde yürütülen yol açma ve mevcut sokaklar üzerinde sağlıklaştırma çalışmalarının devam edeceğini bildirdi. Merkez ve çevre mahallelerdeki ulaşım ağında önemli yer tutan yeni ve mevcut ancak kullanım dışı kalan yollar alt ve üst yapı yatırımlarının tamamlanması ile birlikte en kısa sürede araç ve yaya kullanımına açılacak. - DÜZCE

Düzce Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 06:08 Kaynak: İHA
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