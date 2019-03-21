Son Dakika Haberleri: Düzce Belediyesinde Bir İlk Yaşandı

Düzce Belediyesinde Bir İlk Yaşandı

1 saat önce

Düzce Belediyesi İtfaiye ve Zabıta Müdürlüğü bünyesinde aday memurluktan asil memurluğa geçen personel için yemin töreni düzenlendi.

Düzce Belediyesinde Bir İlk Yaşandı, System.String[]
Düzce Belediyesi İtfaiye ve Zabıta Müdürlüğü bünyesinde aday memurluktan asil memurluğa geçen personel için yemin töreni düzenlendi.

Düzce Belediyesi tarihinde ilk kez personeli için yemin töreni düzenledi. İtfaiye ve Zabıta Müdürlüğü bünyesinde aday memur olarak görev yapan 9 zabıta ve 13 itfaiye eri düzenlenen törenle hem asil memur oldu hem de mesleklerine sadakat yemini etti. Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, Başkan Yardımcısı Elif Sezer Cebar, İnsan Kaynakları Müdürü Yasemin Özel Uğurluçelik, İtfaiye Müdürü Mehmet Caner Polat, Zabıta Müdürü Mehmet Ali Kahraman ile personellerin katıldığı törende Başkan Ay yemin eden personeli tek tek tebrik ederek görevlerinde başarılar diledi. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 04:12 Kaynak: İHA

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