Düzce Belediyesinden 82 aileye yemek desteği - Son Dakika

Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerince hazırlanan yemekler, ihtiyaç sahibi vatandaşlara uluşturuluyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, ihtiyaç sahibi vatandaşlara, kumanya ve gıda kolisi desteğinin yanı sıra yemek imkanının sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, ekiplerin yıl boyunca sosyoekonomik yönden ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen ve yemek yapamayacak durumda olan ailelerin kapılarına kadar yemek götürüldüğü ifade edildi.

İhtiyaç sahibi vatandaşların kapısına haftanın 7 günü iki öğün ve 3 çeşit olmak üzere yemek teslim edildiği kaydedildi.

Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Ayşe Kılıç, yemeklerin hazırlanma ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırma aşamasında hijyen kurallarına titizlikle uyulduğuna dikkati çekerek, "Kendi yemeğini pişiremeyen yaşlı, engelli, bakıma muhtaç ve ihtiyaç sahibi ailelere günde 2 öğün sıcak yemek hizmeti vermeye devam ediyoruz. Düzce Belediyesi olarak şimdiye kadar olduğu gibi şimdiden sonra da yardıma muhtaç vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.