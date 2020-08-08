Düzce Belediyesinden anız yangını uyarısı - Son Dakika

Düzce Belediyesi anız yangınlarının sebep olabileceği afetler ile ilgili uyarıda bulundu.

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden yapılan açıklamada ormanlık alanların civarında anız, ot ve dal benzeri şeylerin yakılmamasının yasak olduğu hatırlatıldı.

Açıklamada anız yangınlarının doğal yaşama zarar verdiği vurgulanarak "Başta ormanlık alanların civarındaki yerler olmak üzere, anız yakılması veya bağ ve bahçe artığı ot, dal ve benzeri şeylerin yakılması tehlikeli ve yasaktır. Aynı zamanda canlılara zarar vermekte ve çevre kirliliğine neden olmaktadır. Büyük yangınlara sebep olmaması için lütfen dikkat edelim. Gelecek nesilleri düşünelim" denildi. - DÜZCE