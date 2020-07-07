Düzce Belediyesinden bayram hazırlıkları - Son Dakika

Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, il genelindeki mezarlıklarda bakım ve temizlik çalışmalarına devam ediyor.



Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların mezar ziyaretlerini daha rahat ve sağlıklı bir şekilde yapmaları amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında il genelindeki tüm mezarlıklarda yabani ot temizliği, yolların bakım ve düzenleme çalışmaları sürdürülüyor.



Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün talimatları doğrultusunda harekete geçen Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, şehrin genelindeki tüm mezarlıkların temizlik ve bakım çalışmalarını tamamlamak üzere olduklarını belirtti. Otlardan kaybolan mezarlıkların ortaya çıkartılması için biçme çalışmaları yapılırken çevreye atılan çöpler ise toplatıldı.



Mezarlıkların temizliği ve bakımını yaparak istenen görünüme kavuşmasını sağlamaya çalışan ekipler, çalışmaların Kurban Bayramı öncesine kadar tamamlanacağını belirttiler.

-Evde bakım hizmetlerine hız verildi

Öte yandan Sosyal ve Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen 'Evde Bakım Hizmetleri', il genelinde aralıksız devam ediyor.

Evde bakım Hizmetleri Birimi tarafından 56 mahallede sürüdürülen çalışmalar kapsamında, ihtiyaç sahiplerinin bayram ihtiyaçları ve temizlikleri itinayla yürütülüyor.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, temel belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra insana doğrudan dokunan hizmetlerin de önemli olduğunu ve başvuruda bulunan tüm Düzcelilere eşit bir şekilde hizmet verildiğini söyledi.