Düzce Belediyesinden dilencilere operasyon - Son Dakika

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde duygu sömürüsü yaparak vatandaşlardan para dilenen şahıslara operasyon düzenledi.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekipleri, kentin çeşitli bölgelerinde ve trafik ışıklarında dilencilik yapan kişilere yönelik haftalık denetimlerini gerçekleştirdi. Ortaklaşa çalışma yapan ekipler, trafik ışıklarında bekleyen araçların aralarına girerek tehlike oluşturan ve çeşitli bahanelerle dilencilik yapan kişilere yönelik denetim yaptı.

Duygu istismarı yaparak haksız kazanç elde eden kişileri Zabıta Karakol Müdürlüğü'ne götüren ekipler, Kabahatler Kanunu gereğince yasal işlem yaptı. Zabıta ekipleri, dilenciliği meslek haline getiren şahıslara ayrıca yanlarında çocuklarını dilendirdiği için TCK 229/1 den adli işlem yapılmak üzere savcılığa sevk etti. Yasa gereği çocuklarını ya da kendini idare demeyecek olan kişileri dilendirenlere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası olduğunu belirten Zabıta ekipleri, birçok dilencinin şehir dışından geldiği ve Düzcelilerin de duygu sömürüsü yapan kişilere para vermemesi hususunda uyarılarında bulundu. - DÜZCE