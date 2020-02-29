Düzce Belediyesinden kamyoncu esnafına teşekkür - Son Dakika

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Elazığ depremi için hazırlanan yardım paketlerini bölgeye ücretsiz taşıyan Düzce Merkez Bölgesi Kamyon ve Tır Taşıyıcılar Kooperatifi'ne teşekkür plaketi verdi. Kooperatif Başkanı Orhan Yılmaz'a plaketini Başkan Özlü adına Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli takdim etti.



Düzce Merkez Bölgesi Kamyon ve Tır Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Orhan Yılmaz başta olmak üzere kooperatif yönetim kurulu ve üyeleri Elazığ'da yaşanan depremin arından hemen harekete geçerek bölgeye gidecek yardım paketlerini ücretsiz taşıyacaklarını söylemişlerdi. Yardım paketleri hazırlanır, hazırlanmaz bölgeye kooperatife ait 6 TIR hareket ederek yardımları ulaştırdı.



Yapılan yardım çalışmalarında katkısı olan kooperatif Başkanı Orhan Yılmaz ve üyelerine Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü tarafından teşekkür plaketi hazırlandı. Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli ve Sosyal yardım İşleri Müdürü Gönül Asuk teşekkür plaketini üyeler adına Başkan Orhan Yılmaz'a takdim ettiler.



Kooperatif Başkanı Orhan Yılmaz yaptığı açıklamada "Çok kıymetli ağabeyim Düzce Belediye Başkan Yardımcımız Hüdaver Gösterişli ve Sosyal işler Müdürü kardeşim Gönül Asuk kooperatifimizi ziyaretle Bakanımız Dr. Faruk Özlü'nün selamlarını getirip teşekkür ederek bizleri onurlandırdılar. Bizlerde her zaman her koşulda belediyemizin yanında olduğumuzu ifade ettik. Tüm kooperatif arkadaşlarımızla birlikte teşekkür ediyoruz" dedi. - DÜZCE