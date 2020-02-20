Düzce Belediyesinden kantinlere ve kaldırımlara sıkı denetim - Son Dakika
Son Dakika Güncel Düzce Belediyesinden kantinlere ve kaldırımlara sıkı denetim - Son Dakika

Düzce Belediyesinden kantinlere ve kaldırımlara sıkı denetim

7 saat önce

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde trafiğe kapalı ve kaldırım üstlerine park edilen motosiklet ve bisikletler ile okul kantinlerine denetim düzenledi.

Düzce Belediyesinden kantinlere ve kaldırımlara sıkı denetim, System.String[]

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde trafiğe kapalı ve kaldırım üstlerine park edilen motosiklet ve bisikletler ile okul kantinlerine denetim düzenledi.


Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sorumluluğu altında bulunan kurumlarda çeşitli denetim çalışmalarına devam ediyor. Sahada tespit ve denetim yapan Zabıta Memurları, ilk olarak trafiğe kapalı, yaya yolu olan güzergahlarda özellikle paket servis araçlarının düzensiz park etmesine ilişkin sorumlulara tebligat ile uyarıda bulundu. Tebligatta park yasağı olan alanlarda Motor, Motosiklet ve Bisiklet park edilmemesi hususuna aksi halde cezai işlem uygulanacağına dikkat çekilirken mevzuata aykırı şekilde park edilmiş araçlar da bulundukları yerden kaldırıldı.


Ayrıca ekipler, saha incelemeleri kapsamında merkeze bağlı okullarda kantinleri inceleyerek satışı yapılan yiyeceklerin mevzuata uygun olup olmadığını ve işyeri evraklarının tespitini yaptı. Kural dışı hareket eden kantin işletmelerine uyarıda bulunan Zabıta Memurları kusurlu hareketlerin tekrarlanması halinde cezai işlem uygulanacağını bildirdi. - DÜZCE

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Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 04:35 Kaynak: İHA
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