Düzce Belediyesinden selde mahsur kalan hayvanların kurtarılmadığı iddialarına ilişkin açıklama - Son Dakika
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Düzce Belediyesinden selde mahsur kalan hayvanların kurtarılmadığı iddialarına ilişkin açıklama

03.07.2022 23:04
Düzce Belediyesinden selde mahsur kalan hayvanların kurtarılmadığı iddialarına ilişkin açıklama

Düzce Belediyesince, selde mahsur kalan büyükbaş hayvanların kurtarıldıktan sonra iş makineleriyle sağlam yere çıkarılarak yem ve gıda takviyesinin ardından ahırlarına ulaştırıldığı bildirildi.

Düzce Belediyesince, selde mahsur kalan büyükbaş hayvanların kurtarıldıktan sonra iş makineleriyle sağlam yere çıkarılarak yem ve gıda takviyesinin ardından ahırlarına ulaştırıldığı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, 27 Haziran'da başlayan yoğun yağış nedeniyle Düzce'nin şehir merkezi, merkez köyleri ve 4 ilçesinin sel baskınına maruz kaldığı anımsatıldı.

Düzce'ye bağlı Üçyol köyünde ertesi gün Melen Çayı'nın taşması sonucu oluşan su baskınında AFAD ve jandarma ekiplerinin mahsur kalan insanları kurtardığı aktarılan açıklamada, gece saatlerinde de su altında kalan mera bölgesinde çok sayıda büyükbaş hayvanın mahsur kaldığı bilgisinin belediyeye ulaştığı belirtildi.

Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün, mevzuata göre belediye sınırları sadece şehir merkezini içine almasına rağmen vatandaşların can ve mal emniyetini koruma adına günün aydınlanmasıyla köye intikal ederek çalışmayı bizzat koordine ettiği aktarıldı.

Medyada yer alan bir haberde köydeki kişinin insani çalışmayı kötülemek amacıyla CHP'lilerin yönlendirmesiyle olayı çarpıtarak çeşitli iddialarda bulunduğuna dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Belediye Başkanımız Faruk Özlü, tamamen insani hassasiyetle hareket etmiş, vatandaşlardan kendisine ulaşan ihbarlar üzerine gecenin sabaha dönmesini beklemiş ve günün aydınlanmasıyla birlikte harekete geçmiştir. Yaklaşık 7 saat boyunca bizzat kendisi çalışmanın başında durmuş, operasyonun devam ettirilmesini sağlamış ve hayvanların kurtarılmasının ardından olay yerinden ayrılmıştır. Akabinde belediye iş makineleriyle sağlam zemine çıkarılan hayvanlara yem ve gıda takviyesi yapılarak akşam sağ salim kendi ahırlarına ulaştırılması sağlanmıştır. Zira ne vatandaşların kurtarılması ne de mahsur kalan hayvanlara ulaşılması sürecinde CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un, çalışmaları bizzat yürüten Düzce Belediye Başkanı Özlü'ye doğrudan ya da dolaylı yoldan ulaşarak yönlendirmesi söz konusu olmamıştır."

Birçok insanın canı ve malıyla doğrudan etkilendiği böylesi felakette dahi insani hasletleri bir kenara bırakarak tamamen karalama zihniyetiyle hareket eden muhalefet anlayışının, bu ülkeye yapılan büyük haksızlık olduğu vurgulanan açıklamada, "Her fırsatta adaleti vurgulayan muhalefet anlayışının, kendi işine gelmediği noktada adaleti gasbetmesi, alışık olduğumuz bir tavır haline gelmiştir. Bu tavır, vatandaşı değil sadece kendi siyasi menfaatini önceleyen çıkarcı bir yaklaşımdır." denildi.

Sel, yağmur, çamur demeden her zaman vatandaşın yanında olmanın vicdani ve ahlaki öncelik olarak kabul edildiği aktarılan açıklamada, bu zihniyetle mücadelenin her yerde azimle ve heyecanla devam edeceği belirtildi.

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Kaynak: AA

Faruk Özlü, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce Belediyesinden selde mahsur kalan hayvanların kurtarılmadığı iddialarına ilişkin açıklama - Son Dakika

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