Son Dakika Haberleri: Düzce Belediyesinden sokağa atmayın uyarısı
Son Dakika Güncel Haber

Düzce Belediyesinden sokağa atmayın uyarısı

30 dakika önce

Sokakta yaşayan köpeklerin sayısı çoğalırken bu artışın en büyük nedeni başka ilçelerden ve köylerden getirilerek Düzce'ye bırakılan hayvanlar olarak artış gösteriyor.

Düzce Belediyesinden sokağa atmayın uyarısı, System.String[]

Sokakta yaşayan köpeklerin sayısı çoğalırken bu artışın en büyük nedeni başka ilçelerden ve köylerden getirilerek Düzce'ye bırakılan hayvanlar olarak artış gösteriyor.


Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, ayrıca kontrolsüz şekilde çoğalan sokak hayvanlarını kontrol altına alabilmek için vatandaşlara çağrıda bulunarak, hayvanlarını sokağa bırakmak yerine Belediyeye emanet etmelerini istedi. Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; "Çok sayıda terkedilmiş ve başka yerlerden gelip buralara bırakılmış hayvanlarla karşılaşıyoruz. Bildiğimiz ya da gözümüzle gördüğümüz vakalar oluyor. İnsanlar çevre ilçelerden ve köylerden getirdikleri hayvanları sağa sola toplu bir şekilde bırakıyor. Kontrolsüz şekilde çoğalan sokak hayvanlarını kontrol altına alabilmek için vatandaşlardan, hayvanlarını sokağa bırakmak yerine bize bildirmelerini yada Mergiç Mahallesinde ve Kurt suyunda bulunan barınaklarımıza emanet etmelerini istiyoruz" dedi. - DÜZCE

Düzce Belediyesi, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 04:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Düzce'de kavşak tek yönlü kapatıldı
İstanbul'da yakalanan 91 değnekçi, 108 lira ceza ile serbest kaldı 100 binden fazla aileye 1 milyar lira eğitim desteği verilecek Bakan Kurum: 5 yıl içinde 1,5 milyon konutu yenileyeceğiz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.9.2019 16:50:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Düzce Belediyesinden sokağa atmayın uyarısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]