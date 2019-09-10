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Düzce Belediyesinin temizlik seferberliği sürüyor

2 saat önce

Düzce Belediyesi'nin "Daha Temiz Bir Düzce" sloganı ile mahallelerde başlattığı temizlik seferberliği sürüyor.

Düzce Belediyesinin temizlik seferberliği sürüyor, System.String[]

Düzce Belediyesi'nin "Daha Temiz Bir Düzce" sloganı ile mahallelerde başlattığı temizlik seferberliği sürüyor.


Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kent merkezi ve mahallelerde gerçekleştirdiği rutin temizlik çalışmalarının yanı sıra hazırlanan program dahilinde yaylalara, piknik alanlarına, çocuk parklarına ve kırsal mahallelere çıkarma yaparak buralarda da kapsamlı temizlik çalışmalarını sürdürüyor.


'En iyi temizlik, kirletmemek'


Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada "Düzce Belediyesi olarak çevremizin ve kentimizin düzeni ve temizliği için büyük çabalar sarf ediyoruz. Bulunduğumuz, yaşadığımız çevre bize büyüklerimizin emaneti ve biz de bu çevreyi en iyi şekilde bizden sonraki çocuklarımıza ve kuşağa emanet etmekle yükümlüyüz. Unutmayalım ki en iyi temizlik hiç kirletmemektir. Ortak yaşam alanlarımız gün geçtikçe kirleniyor. Bir arada yaşayabilmenin en önemli unsurlarından birisi de çöp kültürü. Keyifli vakit geçirdiğimiz alanları, özellikle şehrin gürültüsünden kurtulduğumuz Kent Ormanları, Melensu park gibi alanları daha temiz tutmalıyız. Basit önlemlerle, prensibini yerleştirmek için acilen bir farkındalık hareketi oluşturmak gerekiyor" İfadeleri kullanıldı. - DÜZCE

Düzce Belediyesi, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 11:19 Kaynak: İHA
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