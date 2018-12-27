Son Dakika Haberleri: Düzce Belediyespor Yalova Belediyesi Ağırlayacak

Düzce Belediyespor Yalova Belediyesi Ağırlayacak

1 saat önce

Düzce Belediyespor Erkek Basketbol takımı ligin 12. Haftasında Yalova Belediyesi ekibini konuk edecek.

Düzce Belediyespor Yalova Belediyesi Ağırlayacak, System.String[]
Düzce Belediyespor Erkek Basketbol takımı ligin 12. Haftasında Yalova Belediyesi ekibini konuk edecek.

Düzce Belediyespor Erkek Basketbol takımı Türkiye Basketbol Ligi 12. Haftasında Yalova Belediyesi Erkek basketbol takımını ağırlayacak. 28 Aralık Cuma günü Kalıcı Konutlar Spor Salonunda saat 18: 00'de oynanacak maç öncesinde karşılaşmayı izlemek isteyen vatandaşlar için aynı gün saat 17: 00'de Düzce Belediyesi önünden araç kaldırılacak. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 01:48 Kaynak: İHA

basketbol, Yalova, Düzce, Spor
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