Düzce Belediyespor Yalova Belediyesi Ağırlayacak
1 saat önce
Düzce Belediyespor Erkek Basketbol takımı ligin 12. Haftasında Yalova Belediyesi ekibini konuk edecek.
Düzce
Belediyespor Erkek Basketbol takımı ligin 12. Haftasında Yalova
Belediyesi ekibini konuk edecek.
Düzce Belediyespor Erkek Basketbol takımı Türkiye Basketbol Ligi 12. Haftasında Yalova Belediyesi Erkek basketbol
takımını ağırlayacak. 28 Aralık
Cuma günü Kalıcı Konutlar Spor Salonunda saat 18: 00'de oynanacak maç öncesinde karşılaşmayı izlemek isteyen vatandaşlar için aynı gün saat 17: 00'de Düzce Belediyesi
önünden araç kaldırılacak. - DÜZCE
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 01:48 Kaynak: İHA
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