Düzce Belediyespor yeni sezonu yeni transferlerle açtı

Yeni sezonun açılışını yapan 1881 Düzce Belediye Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü Bayan Basketbol Takımı, yeni transferleri ile sözleşme imzaladı.



Düzce Belediyesi sosyal tesislerinde yönetim, teknik kadro, yeni transferler ve mevcut oyuncuların katılımı ile yeni sezonun açılışı yapıldı. Toplantıda konuşan Kulüp Başkanı Celal Kasapoğlu ekonomik sorunların aşılması noktasında planlama yaptıklarını dile getirerek "2019 - 2020 sezonunun açılışını yapıyoruz. Kız Basket Takımımızın yapılanmasını tamamladık. Önümüzdeki sezon için hazırlıklarımıza başlamıştık. Oyuncularımız ile sözleşme imzaladık. Kız takımımızın ayrı bir yeri var. Yıllardır birlikte inşa edilmiş bir başarı hikayesi var. Türkiye Basketbol camiasında da çok takdir gören bir yapılanma. Bu örnek yapılanmayı diğer branşlarımızda da uygulamak istiyoruz. İnşallah başarılı bir sezon geçireceğiz. Önümüzdeki sezon takımımızı daha iyi yerlere taşımak istiyoruz. Yönetimdeki arkadaşlarımızla bir araya gelirken Düzce spor camiasına nasıl katkı sağlayabileceğimizi düşündük. Sivil bir yönetim oluşturduk. Bir takım zorluklar yaşıyoruz. Bunların başında da ekonomik sorunlar geliyor. Bunları da bir şekilde aşacağız. Planlamalarımızı yapıyoruz. Elimizden gelen tüm desteği sağlayacağız" dedi.



Enrenör Hakan Ateş; ""Elimizden geleni yapacağız"



Antrenör Hakan Ateş bir alt ligde elde edilen başarının 1. Ligde de sürmesi için ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayarak "Bir alt ligde elde ettiğimiz başarıların daha fazlasını 1. Ligde de elde edeceğimize inanıyorum. Silahlarımızı değiştirmeyeceğiz. Örnek bir yapıyı bütün Türkiye'ye göstereceğiz. Ekibimize ve bütçemize uygun yeni oyuncular transfer edilecektir" diye konuştu.



"Düzce için büyük şans"



Bir çok Düzce takımının 1. Ligde olduğunu hatırlatan Basketbol Şube Sorumlusu Musa Keskin ise, "Zorlu bir süreçten geçiyoruz. Geçmiş başarılarımızın devamı için elimizden geleni yapacağız. Bu yıl bir çok takımımız 1. Ligde. Bu Düzce için büyük bir şans. Bir çok ilde böyle bir yapı söz konusu bile değil. Önümüzdeki sürçte altyapı ile ilgili bir takım çalışmalarımız olacak. U18 Türkiye'nin en iyi basketbol takımı antrenörü ile anlaştık. Buda bizim için büyük bir şans. İyi bir sezon geçireceğimize inanıyorum" şeklinde konuştu.



"Hedef Düzcelilerden oluşan bir takım"



Düzceli sporculardan oluşan bir takım oluşturmayı hedeflediklerine dikkat çeken Altyapı Antrenörü Altuğ Kuru da, "Mümin hocamızın gelecek vaat eden öğrencileri var. Bayan takımı olarak amacımız 2001 - 2002 jenerasyonunu 2005 - 2006 doğumlu çocuklarla harmanlayarak sadece Düzceli kızlardan oluşan birtakım oluşturmak. Erkeklerde de Benan ve Melih hocam altyapıyı organize ediyorlar. Seçmelere başladılar. Yakın zamanda çalışmalara başlayacaklar" ifadelerini kullandı.



Kaptan Ronahi Zilan; "Kendimizi hazır hissediyoruz"



Son olarak söz alan Takım kaptanı Ronahi Zilan Kiran ise şöyle konuştu: "Düzce Belediyespor'un takım kaptanıyım. 19 yaşındayım. Bu yıl ligde yeniyiz. Birkaç transfer ile birlikte bu sezonun iyi geçeceğine inanıyorum. Herkes için hayırlı olsun. İzlediğimiz bir lig. Kendimizi hep burada hayal ediyorduk. Ama hayal etmekle orada mücadele etmek farklı. Kendimizi hazır hissediyoruz. Yeni transferler ile uyum problemi yaşayacağımızı düşünmüyorum. Hepsi bildiğimiz takip ettiğimiz oyunculardı. Onlardan edinebileceğimiz çok fazla tecrübe var." - DÜZCE