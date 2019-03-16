Düzce Bilim ve Teknoloji Komisyonu Mersin'de İncelemelerde Bulundu

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Son Dakika! Bakan Kurum: 19 Nisan'a Kadar Borcunu Kapatana Yüzde 22 İndirim Yapacağız

Ünlü Şarkıcı Ricky Martin'den Dünya Medyasına Yeni Zelanda Tepkisi: Çünkü O Müslüman Değil!