Düzce bin 25 kazada 39 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Düzce bin 25 kazada 39 kişi hayatını kaybetti

21.05.2022 09:41
Düzce bin 25 kazada 39 kişi hayatını kaybetti

DÜZCE(İHA) – Düzce'de 2021 yılında bin 25 yaralamalı ve ölümlü trafik kazası meydana geldi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de 2021 yılında bin 25 yaralamalı ve ölümlü trafik kazası meydana geldi.

Türkiye'nin önemli geçiş noktası olan Düzce'de geçen yıl meydana gelen trafik kazalarının bilançosu açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Düzce ilinde 2021 yılında toplam bin 25 adet trafik kazası meydana geldi. Bu kazalar sonucunda 39 hayatını kaybederken bin 483 kişi yaralandı.

Kazaların sürücü hatasından kaynaklandığı öğrenildi. - DÜZCE

Düzce bin 25 kazada 39 kişi hayatını kaybetti
Düzce bin 25 kazada 39 kişi hayatını kaybetti

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Kaynak: İHA

Türkiye, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Düzce bin 25 kazada 39 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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