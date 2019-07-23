DÜZCE BİR KADIN İLE ÇOCUK CESEDİ BULUNDU
40 dakika önce
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Uğurlu köyü köprü altında bir kadın ile çocuk cesedi bulundu.
Düzce Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 01:34 Kaynak: DHA
'nin Akçakoca
ilçesinde Uğurlu köyü köprü altında bir kadın ile çocuk cesedi bulundu. Arama kurtarma ekiplerinin çalışması devam ediyor.
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