DÜZCE BİR KADIN İLE ÇOCUK CESEDİ BULUNDU-2
20 dakika önce
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Uğurlu köyü köprü altında bir kadın ile çocuk cesedi bulundu.
Düzce Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 12:13 Kaynak: DHA
'nin Akçakoca
ilçesinde Uğurlu köyü köprü altında bir kadın ile çocuk cesedi bulundu. Arama kurtarma ekiplerinin çalışması devam ediyor.
DÜZCE-DHA
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