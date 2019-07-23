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DÜZCE BİR KADIN İLE ÇOCUK CESEDİ BULUNDU-2

20 dakika önce

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Uğurlu köyü köprü altında bir kadın ile çocuk cesedi bulundu.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Uğurlu köyü köprü altında bir kadın ile çocuk cesedi bulundu. Arama kurtarma ekiplerinin çalışması devam ediyor.
DÜZCE-DHA
DÜZCE BİR KADIN İLE ÇOCUK CESEDİ BULUNDU-2
Akçakoca, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 12:13 Kaynak: DHA
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