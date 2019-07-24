DÜZCE BÖLGEDE GÖREV YAPANLARA AŞI YAPILDI
1 saat önce
Düzce'de sel felaketinin yaşandığı ve kayıp 2 çocuğun arama çalışmalarının sürdüğü Uğurlu köyünde Düzce İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından, arama çalışmalarında yer alan ekiplere aşı yapıldı.
Düzce Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 02:36 Kaynak: DHA
'de sel felaketinin yaşandığı ve kayıp 2 çocuğun arama çalışmalarının sürdüğü Uğurlu köyünde Düzce İl Sağlık Müdürlüğü
ekipleri tarafından, arama çalışmalarında yer alan ekiplere aşı yapıldı. Ayrıca bölgede görev yapan her kurumdan kişilere ve gazetecilere de tetanoz aşısı yapıldı.
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