Son Dakika Haberleri: DÜZCE BÖLGEDE GÖREV YAPANLARA AŞI YAPILDI
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DÜZCE BÖLGEDE GÖREV YAPANLARA AŞI YAPILDI

1 saat önce

Düzce'de sel felaketinin yaşandığı ve kayıp 2 çocuğun arama çalışmalarının sürdüğü Uğurlu köyünde Düzce İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından, arama çalışmalarında yer alan ekiplere aşı yapıldı.

Düzce'de sel felaketinin yaşandığı ve kayıp 2 çocuğun arama çalışmalarının sürdüğü Uğurlu köyünde Düzce İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından, arama çalışmalarında yer alan ekiplere aşı yapıldı. Ayrıca bölgede görev yapan her kurumdan kişilere ve gazetecilere de tetanoz aşısı yapıldı.
DÜZCE BÖLGEDE GÖREV YAPANLARA AŞI YAPILDI
İl Sağlık Müdürlüğü, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 02:36 Kaynak: DHA
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