Düzce-Bolu Ar-Ge Proje pazarında dereceye girenler ödüllerini aldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Düzce-Bolu Ar-Ge Proje pazarında dereceye girenler ödüllerini aldı - Son Dakika

Düzce-Bolu Ar-Ge Proje pazarında dereceye girenler ödüllerini aldı

6 saat önce

Düzce Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Düzce-Bolu Ar-Ge Proje Pazarında dereceye girenler ödüllerini aldı.

Düzce-Bolu Ar-Ge Proje pazarında dereceye girenler ödüllerini aldı, System.String[]

Düzce Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Düzce- Bolu Ar-Ge Proje Pazarında dereceye girenler ödüllerini aldı.


Düzce Teknopark binasında gerçekleştirilen etkinliğe; Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Akif Öncü, Düzce Teknopark Genel Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Özkan Şahin, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Düzce Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Vefa Pehlivan, iş dünyasının önemli girişimcileri, çeşitli üniversitelerden gelen girişimci akademisyen ve öğrenciler ile davetli misafirler katılım sağladı.


Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren MÜSİAD Düzce Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Vefa Pehlivan, MÜSİAD olarak her zaman bu tür projelere destek olmaya çalıştıklarını belirterek, gerçekleştirilen Düzce-Bolu Ar-Ge Proje Pazarı'nda da güzel projeler olduğunu söyledi. Girişimci adayların ortaya çıkarmış olduğu bu projelerin ticarileşmesi için desteklerinin devam edeceğini vurgulayan Vefa Pehlivan, programda emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür etti.


Konuşmasını yapmak için kürsüye davet edilen Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Akif Öncü, proje üreten herkese teşekkür ederek, ödül almaya hak kazanan proje sahiplerini de tebrik etti. Düzce-Bolu Ar-Ge Proje Pazarı'na sponsor olarak destek sağlayan firma temsilcilerine teşekkür eden Prof. Dr. Öncü, üretilen bu projelerin ticarileşmesi temennisi ile konuşmasını sonlandırdı.


Gerçekleştirilen açılış ve teşekkür konuşmalarının ardından dereceye giren proje sahiplerine ödülleri verildi. Program ödül töreninin ardından hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu. - DÜZCE

Düzce Üniversitesi, Düzce, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 09:20 Kaynak: İHA
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