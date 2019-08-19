DÜZCE BOMBA GİBİ PATLAYAN ELEKTRİK TRAFOSU BİNA DUVARLARINI YIKTI

DÜZCE'nin Aziziye Mahallesi'nde bir binaya gelen yüksek akım nedeniyle binanın ana elektrik trafosu patladı.

DÜZCE'nin Aziziye Mahallesi'nde bir binaya gelen yüksek akım nedeniyle binanın ana elektrik trafosu patladı. Patlama sonrası oluşan basınç binada ki duvarları yıktı, evlerin çelik kapılarını yerinden söktü.

Olay sabah 04.30 sıralarında Aziziye Mahallesi 1055 sokak üzerinde bulunan 12 daireli apartmanda meydana geldi. Aziziye Mahallesi'ne elektrik sağlayan ana trafoda yaşanan arıza nedeniyle elektrik akımının tekrar trafoya dönememesi nedeniyle tüm enerji binaya ait ana elektrik trafosunda toplandı. Trafonun yüksek akımı kaldıramaması nedeniyle binanın trafosunda patlama ve ufak çaplı yangın meydana geldi. Patlama sonrası oluşan basınç nedeniyle bina içinde ki dairelerin duvarları yıkıldı, çelik kapılar söküldü ve enerji binanın en üst katında ki tavan arası kapısını da yerinden sökerek binadan çıktı. Ayrıca binanın ana giriş kapısı ve bahçe kapısı da yaşanan patlama nedeniyle yerinen söküldü. Durumu Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş (SEDAŞ) ve emniyet ekiplerine haber veren bina sakinlerinin ihbarı sonrası SEDAŞ ekipleri binaya gelen tüm enerjiyi keserken, emniyet ekipleri ise bomba imha uzmanları ile incelemelerde bulundular. Sorunun elektrik ana hatlarından kaynaklandığı tespit edildi.

'YILDIRIM DÜŞTÜ ZANNETTİK'

Bina sakinlerinden Cihat Suncar, önce yıldırım düştüğünü sandıklarını ifade ederek 'Saat 04.30 sıralarında büyük bir patlama oldu. Biz yağmur yağıyor, yıldırım düştü sandık ama kapıya çıktığımda zaten kapı açıktı. Bir duman kokusu hissettik. Baktık alev var. Yangın söndürücü ile yangına müdahale ettik. Trafo yerinden çıkmış, duvara vurmuş. Evlerin çelik kapıları zarar görmüş, kilitler yerinden çıkmış. Binanın ana demir kapısı yola fırlamış. Beyaz eşyalar ne durumda bilmiyoruz. Çünkü evde elektrikler olmadığı için sağlam mı bilmiyoruz. Sokağın başına büyük bir trafo var. Trafo patlayınca en son elektrik direği bizim binaya bağlı, direkten gelen elektrik binada ki ana trafoyu patlatıyor. Depremden daha kötü bir duygu yaşadık. Allah'tan can kaybı yok. Allah'tan binada fazla kişi yoktu, komşularımız fındıkta, çelik kapılar yerinden sökülmüş. Elle zorlasak o şekilde çıkmazö dedi.

'YANGINA MÜDAHALEDE BULUNDUK'

Yine aynı binada ufak çaplı yangına ilk müdahalede bulunan Turgay Gülaçtı ise 'Sabah 4.5-5.00 saatlerinde bir patlama ile uyandık. Çelik kapıların hepsi patlamadan dolayı açılmıştı. Merdivenden aşağı indim bir yangın gördüm. Elektrik panosunun yanında yanıyordu. Yangını söndürdük. Bayağı bir kargaşa yaşadık. Bomba atılmış gibi biz deprem sandık ilk önce ama deprem değil büyük bir patlama oldu. Tam ne olduğunu anlayamadık. Arkada trafo patladı diyorlar. Yüksek akım son direk olduğu için tekrar trafoya dönemedi ve bizim binaya toplandı. Enerji bizim binada boşaldı. Bütün binanın içi kapılar, duvarlar büyük hasar var. Teknik cihazları bilemiyoruz. Sabah gelip SEDAŞ elektriği kesti ne durumdalar bilemiyoruzö ifadelerini kullandı.

SEDAŞ ve polis ekiplerinin binada ki hasar tespit çalışmasının devam ettiği öğrenildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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