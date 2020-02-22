Düzce Cezaevide çocuklar için özel kreş - Son Dakika
Son Dakika Güncel Düzce Cezaevide çocuklar için özel kreş - Son Dakika

Düzce Cezaevide çocuklar için özel kreş

7 saat önce

Düzce T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda anneleriyle beraber kalan çocuklar için kreş açıldı.

Düzce Cezaevide çocuklar için özel kreş, System.String[]

Düzce T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda anneleriyle beraber kalan çocuklar için kreş açıldı. Ayrıca oyun parkı, tutuklu ve hükümlüler için grup çalışma odası ve memur havalandırma bahçesi kuruldu.


0-6 yaş grubu çocuklar, gerek anne sevgisi ve şefkatine ihtiyaç, gerek aile bireyleri yetersizliği ya da yokluğu nedeniyle hükümlü/tutuklu olan anneleriyle beraber ceza infaz kurumlarında kalıyor. Bu çocukların biyo-psiko-sosyal yönden yaşıtları gibi gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla Düzce T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda önemli çalışmalar yürütüldü. Kurumda barınan yetişkin kadın ve erkek hükümlü ve suça sürüklenen çocukların (12-18 yaş) rehabilite çalışmalarına olumlu etki sağlaması amacıyla grup çalışma odası dizayn edildi. Ayrıca ceza infaz kurumunda çalışan personelin iş yaşamı şartlarını iyileştirmek ve moral motivasyonunu arttırmak amacıyla havalandırma bahçesi hayata geçirildi.


Kreş, oyun parkı, grup çalışma odası ve memur havalandırma bahçesi, Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, Cumhuriyet Savcısı İsmail Odabaşı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mustafa Çetinkaya, Baro Başkanı Av. Azade Ay ve katkı sağlayan kurum, kuruluş temsilcilerinin katılımıyla hizmete açıldı. - DÜZCE

Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 11:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Karşılıksız çek suçuna düzenleme geliyor! Hapis yerine 'çalış-öde' modeli uygulanacak
ABD'den bilgi geldi, çocukları savaş oyunu üzerinden tanışıp taciz eden kişi yakalandı ABD'DEN BİLGİ GELDİ, ÇOCUKLARI SAVAŞ OYUNU ÜZERİNDEN TANIŞIP TACİZ EDEN KİŞİ YAKALANDI Son dakika: TSK, şehit haberi sonrası 21 rejim hedefini vurdu

Son Dakika Haberleri
17:41 Murat Boz ve Aslı Enver cephesinde sürpriz gelişme!
17:41 Yeşim Salkım: Kendilerini şarkıcı zannediyorlar
17:26 Ünlü sunucu Burcu Esmersoy bornozlu paylaşımıyla sosyal medyayı salladı
17:06 Murat Boz'dan sürpriz hamle
15:49 Eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın adını duyan Defne Samyeli, panikleyince kameramanın ayağını ezdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2020 18:58:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Düzce Cezaevide çocuklar için özel kreş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]