Düzce çiçeklerle güzelleşiyor - Son Dakika

Düzce çiçeklerle güzelleşiyor

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi, park, kavşak, refüj ve yol kenarları başta olmak üzere kenti mevsimlik çiçeklerle donatıyor.

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi, park, kavşak, refüj ve yol kenarları başta olmak üzere kenti mevsimlik çiçeklerle donatıyor.


'Yeşil Şehir Düzce ' sloganıyla Düzcelilere daha yeşil bir şehir sunmak için gerçekleştirdiği peyzaj ve çevre düzenleme çalışmaları ile örnek teşkil eden Düzce Belediyesi, mevsimlik çiçek dikim çalışmalarını sürdürüyor. Park, refüj ve yol kenarları ile şehrin ana arterlerine begonya, ateş çiçeği, karanfil, top kadife, gül, berberis gibi süs bitkileri çiçekler diken Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, çalışma yaptıkları alanlarda izlenmesi doyulmaz manzaralar oluşturuyor. Belediye ekipleri son olarak geçtiğimiz günlerde Öztürkler Kavşağı ile Beyciler kavşağı arasındaki yaptığı peyzaj çalışmasını da tamamladı. Bulvardaki refüjlerde yer alan ağaçların bakım ve budamasını yapan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, dikilen süs bitkileri ve rengarenk çiçeklerle bulvara bambaşka bir güzellik kattı. - DÜZCE

Düzce Belediyesi, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 02:20 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Düzce çiçeklerle güzelleşiyor - Son Dakika

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